Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raubüberfall auf Tankstelle in Waltrop

Recklinghausen (ots)

Am 14.11.2019 um 22:45 Uhr betraten vier maskierte Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Leveringhäuser Straße in Waltrop. Zwei Täter bedrohten den Angestellten mit Pfefferspray und forderten die Herausgabe des Bargeldes. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Täterbeschreibung: 1 Täter grünliche Jacke (Maske mit Totenkopf) 1 Täter dunkelblaue Jacke mit hellblauer Jeans 1 Täter olivgrüne Jacke mit schwarzen Akzenten Brust 1 Täter dunkel blaue Jacke mit grauem Hoodie

