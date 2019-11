Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

1500 Euro Sachschaden blieben nach einem Unfall an der Kraneburgstraße an einem silbernen Golf zurück. Der Wagen stand am Donnerstag zwischen 09.00 h und 08.30 h auf dem Parkstreifen gegenüber Hausnummer 115. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort.

Herten:

An der Straße "Im Schieferfeld" ist in der Nacht zu Donnerstag bei einer Unfallflucht ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1300 Euro entstanden. Ein geparkter, silberner Opel Tigra wurde dabei beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Marl:

Einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hinterließ ein unbekannter Verursacher an einem geparkten Nissan Qashqai, der am Montag zwischen 09.00 h und 13.00 h an der Bachstraße geparkt war. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Recklinghausen:

Mehrere Unfallfluchten mit einem schwarzen Mercedes sind am Mittwoch der Polizei gemeldet worden. Gegen 13.40 h touchierte ein schwarzer Mercedes auf der Herner Straße beim Überholen einen Transporter und flüchtete vom Unfallort. Es entstand Sachschaden. Gegen 13.45 h fuhr der Fahrer des Mercedes an der Kurt-Schumacher-Straße auf den vor ihm haltenden Wagen eines 25-Jährigen aus Recklinghausen auf. Als der Recklinghäuser den Fahrer ansprach, fuhr dieser an ihm vorbei und touchierte ihn dabei. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Unfällen aus. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

