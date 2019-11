Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall mit einer Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

An der Herner Straße / Karlsbaderstraße sind am Mittwoch um 17.00 h zwei Autos zusammengestoßen. Ein 18-Jähriger aus Recklinghausen war mit seinem Auto auf der Herner Straße unterwegs und stieß an der Kreuzung mit dem von rechts kommenden Wagen einer 29-jährigen Recklinghäuserin zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt, ins Krankenhaus musste sie nicht gebracht werden.

