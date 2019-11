Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: 16-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Nordring kam es am Mittwoch um 17.10 h zu einem Unfall, bei dem eine 16-jährige Sozia einer 16-jährigen Roller-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte an der Kreuzung Mühlenstraße/Nordring den Roller touchiert, als die Rollerfahrerin die den Nordring überqueren wollte. Der Autofahrer wollte gerade vom Nordring in die Mühlenstraße abbiegen. Die Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

