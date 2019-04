Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Geschäftsräume - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Mutmaßlich über die Osterfeiertage sind unbekannte Täter in Geschäftsräume an der Maybachstraße eingebrochen. Mitarbeiter entdeckten am Dienstag (23.04.2019) gegen 06.00 Uhr eine aufgebrochene Zugangstür, mehrere aufgebrochene Schränke und Umkleidespinde und alarmierten die Polizei. Die Täter stahlen offenbar unter anderem Werkzeuge. Der genaue Umfang der Beute ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu wenden.

