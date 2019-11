Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Alkoholisierte Frau ohne Führerschein fährt in geparkte Autos

Recklinghausen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 25500 Euro hinterließ eine 28-jährige Frau aus Gladbeck an der Aegidistraße bei einem Unfall. Die Frau war alkoholisiert mit einem Auto unterwegs, das nicht versichert war. Gegen 03.55 h stieß sie am frühen Donnerstag gegen einen geparkten Wagen und schob insgesamt drei Autos zusammen. Ihr Wagen wurde sichergestellt, ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie steht im Verdacht, an der Gladbecker Straße ebenfalls in eine Unfallflucht verwickelt zu sein. In der Polizeiwache leistete die Frau noch Widerstand. Sie versuchte die Beamten zu schlagen und beleidigte sie.

