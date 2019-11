Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Dienstag, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Viktoriastraße. Im Kreuzungsbereich mit der Schillerstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten Fahrer eines weißen Autos. Der Unbekannte beschleunigte nach dem Unfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

In der Zeit zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Citroen C5 auf einem Parkplatz an der Siemensstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Waltrop

Am Dienstag, um 14:30 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Waltrop auf der Zillestraße. Ihm kam ein unbekannter Rollerfahrer entgegen. Aus unklarer Ursache kolldierten die beiden Fahrzeuge frontal. Der Rollerfahrer fiel in einen, am Seitenrand geparkten, Pkw. Anschließend richtete er den Roller (schwarz/orange) wieder auf und flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden. Personenbeschreibung: männlich, blaue Latzhose, roter Bart, schwarzer Helm.

Recklinghausen

In der Zeit zwischen Dienstag 16:15 Uhr und Mittwoch 10:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Daimler Citan. Das Fahrzeug stand an der Westfalenstraße. Der Unverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Kotflügel links vorne entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

