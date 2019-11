Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Herten/Haltern am See: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag, zur Tageszeit, die Tür zum Wintergarten eines Wohnhauses auf der Römerstraße auf und gelangten so ins Haus. Sie stahlen einen Flachbildfernseher, eine Bose Soundanlage, ein Radio, ein Fahrrad sowie einen Rasenmäher.

Herten

In der Zeit von Sonntag Mittag bis Dienstag Morgen brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben in der Kleingartenanlage "Im Grünen" ein. Aktuell liegen elf Anzeigen vor. Ob und was die Täter stahlen steht abschließend noch nicht fest.

Haltern am See

Heute, in der Zeit von 8 bis 10 Uhr, stahlen unbekannten Täter aus einer Wandvitrine in der St. Sixtus Kirche an der Straße Markt mehrere Bronzemedaillien.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

