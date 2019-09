PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 08.09.2019

Limburg (ots)

Sachbeschädigung an Pkw, Diebstahl Tatort: 65594 Runkel, Borngasse Tatzeit: Sa., 07.09.2019, zw. 00:00 und 07:30 Uhr

Unbekannte warfen einen Sonnenschirm eines Eiscafés gegen einen dort geparkten Pkw. An diesem Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden. Des Weiteren wurde ein zweiter Sonnenschirm entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung Tatort: 65620 Bad Camberg-Erbach, Zum Herrenberg Tatzeit: Sa., 07.09.2019, zw. 01:00 Uhr und 11:00 Uhr

Unbekannte besprühten mit roter Farbe einen Briefkasten, einen Zaun und einen schwarzen Pkw Peugeot, welcher dort abgestellt war. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Quads Tatort: 35799 Merenberg-Barig-Selbenhausen, Fliederweg Tatzeit: Sa., 07.09.19, 01:30 - 12:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in den frühen Morgenstunden ein Quad, Yamaha, dunkelblau mit dem amtlichen Kennzeichen LM-CG 27. Das Quad war unter einem Carport, angrenzend an die Straße, abgestellt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter (06431) 91400.

ED aus Pkw Tatort: 35781 Weilburg, Kruppstraße Tatzeit: Mi., 28.08.19 - Sa. 07.09.19 Unbekannte Täter öffneten gewaltsam das Türschloss der Fahrertür eines grauen Pkw der Marke Land Rover, Range Rover und verschafften sich derart Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Im Fahrzeug wurde die Seitenverkleidung/Bedienelement des Fahrersitzes beschädigt. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter (06431) 91400.

Sachbeschädigung an Lattenzaun Tatort: 35794 Mengerskirchen-Winkels, Probbacher Straße Tatzeit: Sa., 07.09.19, 04:30 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten einen Lattenzaun, indem mehrere Latten aus dem Zaun herausgerissen wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Weilburg unter (06471) 93860.

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

PHK Neukirch

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell