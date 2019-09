Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Massiven Schaden Verursacht, Zeugen gesucht

Willstätt (ots)

Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen einen massiven Schaden an einem in der Hauptstraße (L90) abgestellten Peugeot Expert. Der Wagen war vor einer Garage in Richtung des dortigen Kreisverkehrs abgestellt und wurde möglicherweise von einem Lastwagen oder Fahrzeug mit Aufbau beschädigt. Die komplette Seite des weißen Peugeot wurde eingedrückt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl schätzen den Schaden auf rund 8.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 an die Polizei zu wenden. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell