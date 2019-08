Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 83-Jährige zu Boden gestoßen und bestohlen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Straßenraub am Freitagmorgen, 9. August, auf der Weberstraße wurde eine 83-jährige Gelsenkirchenerin leicht verletzt und bestohlen. Gegen 10.20 Uhr war die Seniorin zu Fuß an der Weberstraße unterwegs. Unweit des Elisabethplatzes trat der unbekannte Täter von hinten auf sein Opfer zu. Er stieß die Frau zu Boden und stahl anschließend ihre Geldbörse aus der Handtasche. Danach lief der Räuber zu Fuß in Richtung Ringstraße davon. Der Gesuchte ist 25 bis 30 Jahre alt, hatte braune kurze Haare sowie einen Vollbart und sah südländisch aus. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

