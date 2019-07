Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Autos aufgebrochen

Parchim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter in Parchim zwei parkende Autos aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus einem der Fahrzeuge ein Lenkrad demontiert und entwendet. Der zweite PKW wurde zwar durchwühlt, gestohlen haben die Einbrecher aber offenbar nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen an den Tatorten aufgenommen, an beiden Fahrzeugen waren Scheiben eingeschlagen worden. Ein Zusammenhang beider Taten wird nicht ausgeschlossen. Hinweise zu diesen Vorfällen, die sich in der Buchholzallee und in der Straße Am Ilepol ereignete haben, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

