Polizeidirektion Hannover

POL-H: Feuer in Neustadt am Rübenberge - Ursachen stehen fest

Hannover (ots)

Ermittler des Fachkommissariats für Branddelikte haben sich heute (19.08.2019) alle Brandorte vom vergangenen Wochenende in Neustadt am Rübenberge angesehen. Sie ermitteln nun wegen Brandstiftung in fünf Fällen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten am Samstag (17.08.2019) zwei Lkw Feuer gefangen und waren dadurch vollständig zerstört worden. Am Sonntag (18.08.2019) gerieten Paletten einer Firma für Gartenprodukte, Strohballen an der Ortschaft Bordenau sowie mehrere Autos auf dem Betriebsgelände eines Autoverwerters in Brand (wir haben berichtet).

Heute haben die Spezialisten die zwei Lkw auf einem Abschlepphof sowie die übrigen Brandorte im Bereich Neustadt am Rübenberge in Augenschein genommen. Sie haben dabei festgestellt, dass alle Feuer vorsätzlich gelegt worden sind. Die Kripo ermitteln nun wegen fünf Brandstiftungen und schließt Zusammenhänge zwischen den Taten nicht aus. Der Sachschaden beim Brand an der Moorstraße beläuft sich auf 1.000 Euro. Darüber hinaus wird der Gesamtschaden bei den Strohballen auf 10.000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst Hannover (0511 109-5555). /has, pu

Unsere Ursprungsmeldungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4351377 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4351379 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4351489 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4351418

