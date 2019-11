Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmorgen (ca. 06:30 Uhr) fuhr ein 37-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf der Weseler Straße in Richtung Westen. Von der Wulfener Straße wollte ein 54-jähriger Autofahrer aus Reken nach links in die Weseler Straße einbiegen. Im Auto saßen noch zwei Beifahrer (49 Jahre und 21 Jahre). Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Autos. Die beiden Beifahrer des 54-Jährigen verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand 10.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahmen musste die Weseler Straße teilweise gesperrt werden.

