Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Minibagger und Kfz-Anhänger gestohlen

Dörpen (ots)

Zwischen Freitag und Montag haben bislang unbekannte Täter in der Eichenstraße einen Minibagger und einen Kfz-Anhänger gestohlen. Die Fahrzeuge standen auf einem Grünstreifen in Höhe der dortigen Schleuse. Vermutlich luden die Täter den Bagger auf den Transporter und fuhren in unbekannte Richtung davon. Der schwarze Anhänger war mit dem Kennzeichen OS-N 1206 versehen. Der Schaden wird auf rund 24000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer (04963)8911 zu melden.

