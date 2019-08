Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Öffentlichkeitsfahndung nach Rollderdieb

Bereits am 29. April wurde am Bahnhof in Dörpen ein mattschwarzer Roller gestohlen. Es handelt sich um ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot Jetforce Darkside mit grünem Versicherungskennzeichen. Zwei bislang unbekannte Männer hatten gegen 10.45 Uhr das Lenkradschloss aufgebrochen und den Roller anschließend davongeschoben. Beide Männer trugen blaue Jacken mit Kapuzen. Einer der Täter führte einen Rucksack mit sich. Hinweise nimmt die Polizei Dörpen unter der Rufnummer (04963)8911 entgegen.

