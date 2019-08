Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Leihroller in die Ems geworfen

Haren (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen blauen Leihroller in die Ems am Püntkers Patt geworfen. Der Unbekannte ist zuvor mit dem Roller von Meppen nach Haren gefahren. An dem Roller entstand erheblicher Sachschaden.

Hinweise zu dem unbekannten Rollerfahrer nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell