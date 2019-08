Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Brauhaus

Nordhorn (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes gelangten mehrere Täter in die Räume des Brauhauses an der Vechteaue. Hier drangen sie in die von der Kunstschule genutzten Räumlichkeiten ein und stahlen diverses Computerzubehör.

Die Polizei konnte im Anschluss mehrere Tatverdächtige ermitteln. Die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren wurden auf der Dienststelle befragt und anschließend an die Erziehungsberechtigen übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

