Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 12:45 Uhr, musste eine 53-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel an einem Fußgängerüberweg am Münsterplatz halten. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Bochum fuhr auf das vor ihm haltende Auto auf. Die 53-Jährige verletzte sich leicht - sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Münsterplatz musste kurzzeitig für den fließenden Verkehrs gesperrt werden.

