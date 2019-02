Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz / Fahrzeugführer mit 2,71 Promille unterwegs

Lübeck (ots)

Am vergangenen Samstag (23.02.2019) wurde in Lübeck ein Fahrzeugführer durch Beamte des 2. Polizeireviers kontrolliert. Er war anderen Verkehrsteilnehmern durch seine Fahrweise aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,71 Promille.

Gegen 23.30 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei ein in starken Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug in der Straße Am Moislinger Baum mit. Der beschriebene VW Tiguan sei zudem bereits beinahe in parkende Fahrzeuge und teilweise auf die Gegenfahrbahn gelenkt worden.

Bei der folgenden Fahrzeugkontrolle war bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer erheblicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Der freiwillige Alkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille. In der Folge ordneten die eingesetzten Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Lübecker wird sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

