Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Lübeck-Frankfurter Straße / Tote Person aus der Trave geborgen

Lübeck (ots)

Am Freitagmittag (22.02.) gegen 11:50 Uhr wurde eine männliche Person tot aus der Trave an der Frankfurter Straße in Lübeck/St.Lorenz Nord geborgen. Hinweise auf die Identität des Leichnams liegen bisher nicht vor. Der Leichnam wurde beschlagnahmt und zwecks Identitätsfeststellung der Rechtsmedizin Lübeck zugeführt. Die Kriminalpolizei Lübeck hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

