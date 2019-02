Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord/ Schwelbrand in einer Holzhütte

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (19.02.2019) kam es in der Sibeliusstraße zu einem Schwelbrand in einer Holzhütte. Dieser konnte durch die Berufsfeuerwehr Lübeck mit Unterstützung der FF Schönböcken schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 21:15 Uhr bemerkte der 36-jährige Mieter der Holzhütte Rauch aus der Wand hinter dem Ofen austreten und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Schwelbrand im Bereich der Wandverkleidung, der Dämmung sowie der Dachverkleidung schnell löschen. Der durch den Schwelbrand sowie die Löscharbeiten entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Das Objekt in der Nähe des Kleingartenvereins ist weiterhin bewohnbar.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Clemens Conrad

Polizeidirektion Lübeck

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n

ode.html

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell