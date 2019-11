Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Mittwochnachmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einem freistehenden Einfamilienhaus am Bookenweg auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Bislang steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Mittwochnachmittag stiegen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung an der Voerstestraße ein. Die Terrassentür wurde aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bottrop

Durch ein gewaltsam geöffnetes Badezimmerfenster gelangten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses am Walter-Höfer-Weg. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Am Fenster entstand Sachschaden. Die Einbruchzeit wurde mit 14:00 Uhr am Mittwoch angegeben. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

An der Siegfriedstraße verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu einem Einfamilienhaus. Der Einbruch passierte am Mittwoch zur Tageszeit. Angaben zu Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Gladbeck

Am Mittwoch, zwischen 19:00 Uhr und 22:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Schiebetür eines leerstehenden Warenhauses an der Wilhelmstraße auf. Letztendlich schafften es die Täter nicht komplett bis in das Gebäude, sodass sie, nach ersten Erkenntnissen, ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden.

In der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter mehrere Türen und Tore eines Betriebes an der Straße Kösheide auf. Die Räume wurde nach Beute durchsucht. Entwendet wurden drei Schreibtische, Boxen einer Stereoanlage, ein Kompressor, Werkzeug und zwei Lkw Batterien.

Recklinghausen

In der Zeit zwischen Dienstag 22:00 Uhr und Mittwoch 16:20 Uhr hebelten unbekannte Täter das Fenster zu einem Vereinsheim an der Straße Lange Wanne auf. Die Täter entwendeten Bargeld. An dem Fenster und der Inneneinrichtung entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell