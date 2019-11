Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: 36-Jährige ohne Führerschein und unter Drogeneinfluß mit Roller gestürzt

Recklinghausen (ots)

Eine 36-jährige Waltroperin ist am Donnerstag um 10.15 h an der Ludwigstraße mit einem Mofaroller vor der Kreuzung Im Buschkamp gestürzt und hat sich schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Da der Verdacht besteht, dass sie den Roller unter Drogeneinfluss gefahren hat, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein hat die Waltroperin nicht. An dem nicht versicherten und nicht angemeldeten Roller waren Kennzeichen angebracht, die nicht zum Fahrzeug passten. Der Roller wurde sichergestellt.

