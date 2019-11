Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall an der Konrad-Adenauer-Allee

Recklinghausen (ots)

An der Konrad-Adenauer-Allee kam es am Donnerstag um 09.55 h zu einem Unfall, bei dem ein Gladbeckerin leicht verletzt wurde. Die 40-Jährige war mit ihrem Auto unterwegs, als ein ein 63-jähriger Gladbecker vor ihr mit seinem Pkw den Fahrstreifen wechselte, um nach rechts in die Bülser Straße abzubiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell