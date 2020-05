Polizei Bonn

POL-BN: Tannenbusch Center: Einbrecher schlugen Glastüren ein

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu Unbekannten, die in der Nacht zu Donnerstag, 21. Mai 2020, die Eingangstüren von zwei Geschäften im Tannenbuscher Einkaufszentrum eingeschlagen haben. An zwei weiteren Glastüren angrenzender Geschäfte wurden Beschädigungen festgestellt.

Am Donnerstag hatte ein Passant um 9 Uhr die Polizei über die Beschädigungen an den Glastüren mehrere Geschäfte informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte die Eingangstüren eines Schuh- und eines Bekleidungsgeschäftes eingeschlagen hatten. In beiden Fällen betraten die Tatverdächtigen auch anschließend die Ladenlokale. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie aus dem Schuhgeschäft mindestens die Kasse. Weitere Angaben zur eventuellen Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. An zwei weiteren Geschäften, die sich neben dem Schuhgeschäft befinden, konnten ebenfalls Beschädigungen festgestellt werden. Hier war es den Unbekannten allerdings nicht gelungen, in die Ladenlokale einzudringen.

Nach der Spurensicherung hat das Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in der Zeit von Mittwoch, 20. Mai 2020, 20 Uhr, bis Donnerstag, 21. Mai 2020, 9 Uhr, verdächtige Personen gesehen hat, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 / 150 zu melden.

