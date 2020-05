Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verdacht der Trunkenheitsfahrt - Arzt entnahm Blutprobe

Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 21.05.2020 beschäftigte der Verdacht einer Autofahrt unter Alkoholeinwirkung eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ramersdorf. Gegen 03:00 Uhr war den Polizisten ein Pkw bei einem Rotlichtverstoß am Beueler Konrad-Adenauer-Platz aufgefallen. Die Beamten hielten den 25-jährigen Polofahrer daraufhin an und kontrollierten ihn. Da sie dabei deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, sollte ein freiwilliger Atemalkoholvortest bei dem jungen Mann durchgeführt werden, den dieser jedoch ablehnte. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet und von einem Arzt bei der Polizeiwache Ramersdorf durchgeführt. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

