POL-BN: Zwei Geschäftseinbrüche in Duisdorfer Fußgängerzone

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu Verdächtigen, die in der Zeit von Sonntag, 17.05.2020, 11:30 Uhr, bis Montag, 18.05.00.20, 05:30 Uhr, in die Ladenlokale einer Bäckerei und einer Metzgerei in einer Passage an der Duisdorfer Rochusstraße eingebrochen sind.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tatverdächtigen, die Eingangstüren der beiden Geschäfte aufgebrochen haben. Anschließend wurden die Ladenlokale, Aufenthalts- und Büroräume durchsucht. Unbemerkt verließen die Einbrecher die Tatorte.

Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Das Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0228/ 150 oder per Mail KK34.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

