Polizei Bonn

POL-BN: Im Feierabendverkehr betrunken am Steuer: Autofahrer besitzt auch keine Fahrerlaubnis

Bonn (ots)

Am Montag, 18.05.2020, stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Duisdorf um 16:50 Uhr auf der Rochusstraße die Fahrt eines 49-jährigen Autofahrers. Bei der Überprüfung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit einem Wert von 1,8 Promille die Wahrnehmungen. Außerdem stellte sich heraus, dass der Verdächtige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen ist. Er musste die Beamten zur Wache an der Villemombler Straße begleiten.

Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Erstattung einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit am Steuer konnte der Tatverdächtige die Wache wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an

