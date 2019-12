Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Teilen des Kreisgebietes - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Grevenbroich/Jüchen/Dormagen (ots)

Am Mittwoch (04.12.) kam es zu Wohnungseinbrüchen in Grevenbroich, Jüchen und Dormagen.

Zwischen 18:00 Uhr und 21:45 Uhr waren Unbekannte in Grevenbroich-Allrath auf der Straße "Am Kruchenhof" aktiv. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die rückseitige Terrassentür auf, um in das betroffene Einfamilienhaus zu gelangen. Teile des Mobiliars wurden durchsucht, die Beute bestand aus Schmuck.

Erfolg hatten Langfinger in Jüchen-Otzenrath. Im Tatzeitraum von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr drangen Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser an der Baumstraße-Neu ein. Sie entkamen unerkannt mit Schmuck und Armbanduhren.

In Dormagen-Gohr wurde ein Einfamilienhaus am Nelkenweg zum Ziel von Einbrechern. Durch das Klirren von Glas auf den Vorfall aufmerksam geworden, beobachtete ein Nachbar, gegen 18:45 Uhr, eine dunkel gekleidete Person vom Grundstück flüchten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte diese erfolglos versucht, durch ein eingeschlagenes Fenster in das Haus einzudringen. Eine Fahndung nach dem Unbekannten durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer an den genannten Orten zu den Tatzeiten oder auch kurz vorher oder nachher verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Am Mittwoch, dem 11.12.2019, bieten die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz, um 18 Uhr, einen kostenlosen Vortrag zum Einbruchschutz in der Beratungsstelle der Polizei in Neuss auf der Jülicher Landstraße 178 an. Dieser dauert etwa 90 Minuten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Tipps und Termine zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell