Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme - Vermisster 80-jähriger Heinz-Dieter I. wurde angetroffen

Bonn (ots)

Die Fahndung nach dem vermissten 80-jährigen Heinz-Dieter I. aus Ramersdorf kann zurückgenommen werden (siehe Meldung von 14:37 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4600135).

Er wurde am Nachmittag in Limperich angetroffen und von einem Notarzt erstversorgt. Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis: Mit dem Auffinden des Vermissten ist der Grund für die weitere Veröffentlichung seines Fotos in den Medien und sozialen Netzwerken hinfällig geworden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell