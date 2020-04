Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

VS) Polizeibeamte beleidigt (15.04.2020)

Blumberg (ots)

Wegen Beleidigung verantworten muss sich ein 43-jähriger Mann, der am Montag gegen 15.30 Uhr an die Fassade der Volksbank öffentlich urinierte. Einen Passanten, der ihn darauf ansprach, beleidigte der 43-Jährige. Nicht besser erging es den verständigten Polizisten, die vom einschlägig vorbestraften Mann ebenfalls in unflätiger Art und Weise beleidigt wurden. Die Beamten nahmen die Personalien des Mannes auf und verwiesen ihn der Örtlichkeit.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell