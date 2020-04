Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Baustellencontainer aufgebrochen (20.04.-21.04.2020)

Bad Dürrheim (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag hat ein Unbekannter im Schwalbenweg, auf einer Baustelle am Schwimmbad Minara, einen Baucontainer aufgebrochen. Aus diesem entwendete der Unbekannte einen Kompressor und eine Baustellenlampe. Der Schaden ist bislang noch unbekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0, in Verbindung zu setzen.

