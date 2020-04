Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) In Rohbau des Kindergartens Albblick eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Trossingen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmittag, sind unbekannte Täter in den Rohbau des neu erbauten Kindergartens Albblick in der Herbert-Walz-Straße im gleichnamigen und am Ortsausgang Richtung Aixheim gelegenen Neubaugebiet Albblick in Trossingen eingebrochen. Die Täter drückten eine provisorisch errichtete Holzvertäfelung ein und gelangten so in das im Rohbau befindliche Kindergartengebäude. Dort entfernte die Eindringlinge zudem eine mit Klemmvorrichtungen eingesetzte Bautüre. Nach den ersten Ermittlungen konnten die Einbrecher nichts erbeuten, da in dem Rohbau keine Wertgegenstände aufbewahrt wurden. Derzeit erfolgen noch Abklärungen bei den einzelnen Gewerken. Die Polizei Trossingen (07425 3386-6) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch entgegen.

