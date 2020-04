Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen-Wangen) Gegen ein parkendes Auto geprallt (21.04.2020)

Öhningen-Wangen, Lkrs. KN (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr in der Hauptstraße in Wangen. Ein 23-jähriger Autofahrer war vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Kleinbus geprallt. Der 23-Jährige wurde im Krankenhaus untersucht, eine ärztliche Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

