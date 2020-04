Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen) Fehler beim Linksabbiegen - 5000 Euro Schaden

Immendingen (ots)

Rund 5000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagmorgen, gegen 08 Uhr, an der Einmündung Waldstraße und Klein-Öschle passiert ist. Ein 78-jähriger Fahrer eines Peugeots 307 wollte von der Waldstraße nach links auf die Straße Klein-Öschle abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Mercedes Kleintransporter des Typs Citan, dessen 71-jähriger Fahrer auf der Waldstraße entgegenkam. Beim folgenden Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

