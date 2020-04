Polizeipräsidium Konstanz

Erneut beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag die "Büchergondel" am Marktplatz. Nachdem sie bereits vergangene Woche die Plexiglasscheibe der "Büchergondel" eingeschlagen und mehrere Bücher angebrannt hatten, zündeten sie jetzt erneut wieder Bücher an. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Furtwangen, Tel. 07723 92948-0, zu melden.

