Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Auffahrunfall mit leicht verletzter Person (20.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 5.500 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr im Hindenburgring ereignet hat. Ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr zunächst in Richtung Dürrheimer Straße und musste dann an einer Ampel anhalten. Ein hinter ihm fahrender 35-Jähriger reagierte zu spät und fuhr mit seinem Daimler-Benz Atego Laster auf das stehende Auto auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der ebenfalls 21-jährige Beifahrer im Hyundai. Während am Lastwagen nur relativ geringer Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand, schätzt die Polizei den Schaden am Auto auf rund 5.000 Euro.

