Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen) Einbruch in das Gebäude des Tierkrematoriums in der Lise-Meitner-Straße

Schramberg-Sulgen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, etwa gegen 00.20 Uhr, sind zwei bislang unbekannte Täter in das Gebäude des Tierkrematoriums in der Lise-Meitner-Straße in Schramberg-Sulgen eingebrochen und haben das Büro des Krematoriums nach Wertgegenständen abgesucht. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen die Täter in das Büro des Gebäudes ein und entwendeten aus diesem eine Geldkassette mit einem derzeit noch nicht bekannten Geldbetrag. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit der Geldkassette noch vor dem Eintreffen einer Polizeistreife in Richtung "Heuwies". Dabei ließen die Täter noch in unmittelbarer Nähe des Krematoriums die entleerte Geldkassette zurück. Eine durchgeführte Fahndung nach den beiden derzeit noch unbekannten Einbrechern verlief negativ. Die Polizei Schramberg hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zu den flüchtigen Tätern. Personen, die in den frühen Morgenstunden des Dienstags oder auch in der Zeit um Mitternacht verdächtige Wahrnehmungen in der Lise-Meitner-Straße beziehungsweise am Tierkrematorium "auf dem Sulgen" gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell