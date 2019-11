Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Brände

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der letzten Nacht, 05.11.2019 - 06.11.2019, wurden in Hildesheim mehrere Mülltonnen und eine Dixitoilette durch Feuer zerstört.

Nach bisherigen Erkenntnissen brannten zwischen 00:15 Uhr und 02:00 Uhr in dem Hochkamp vier Mülltonnen und in dem Friesenstieg und auf dem Andreasplatz jeweils eine Papiertonne. In der Leunisstraße fing eine Dixitoilette aus bisher ungeklärter Ursache Feuer. Ein höherer Sachschaden konnte aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr verhindert werden. Der Innenraum der Toilette wurde jedoch stark beschädigt.

Die Brandermittler des 1. Fachkommissariats haben die Ermittlungen übernommen. Sie prüfen Zusammenhänge und wie die Feuer entstanden sind.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

