Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Ludwigshafen) Diebstahl eines Rettungsringes (06.04.2020)

Bodman-Ludwigshafen, Lkrs. KN (ots)

Wie erst jetzt der Polizei mitgeteilt wurde, stellte ein Mitarbeiter der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen am 06.04.2020 das Fehlen eines Rettungsringes am Zollhaus in Ludwigshafen fest. Ein unbekannter Täter entwendete aus dem am Zollhaus angebrachten Rettungsringkasten den darin befindlichen Rettungsring. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel. 07773/920017, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell