Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12 Uhr ereignet hat. Ein 57-jähriger Porsche-Fahrer wollte von der Wallfahrtstraße in die Kreuzstraße einbiegen und hielt im Einmündungsbereich an. Eine hinter ihm fahrende 53-Jährige reagierte zu spät und fuhr mit ihrem Suzuki Ignis auf den haltenden Porsche Cayman auf. Am hochwertigen Sportwagen entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Den Schaden am Suzuki schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

