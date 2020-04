Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen zu einem angezeigten Raubdelikt in den frühen Morgenstunden des Ostermontags (13.04.2020)

Tuttlingen (ots)

Zu einem bei der Polizei angezeigten Raubdelikt, welches sich in den frühen Morgenstunden des Ostermontags, 13.04.2020, gegen 03.15 Uhr, in der Stockacher Straße im Bereich des "Alten Friedhofs" beziehungsweise des "Alten Krematoriums" ereignet haben soll, sucht die Kriminalpolizei Tuttlingen dringend Zeugen. Ein 27-jähriger Mann berichtete der Polizei, zur genannten Tatzeit zu Fuß auf dem entlang des Alten Friedhofs führenden Fußweg stadtauswärts parallel zur Stockacher Straße gegangen zu sein. Auf dem Vorplatz des Alten Krematoriums sei er an vier dort stehenden Schwarzafrikanern vorbei gegangen. Diese seien hinter ihm her und hätten ihn an den nach der Einmündung Stockacher Straße und Beim alten Friedhof aufgestellten Glascontainern eingeholt. Dann sei der 27-Jährige an dieser Stelle durch die vier unbekannten Männer mit Messern bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Da der Geschädigte kein Bargeld bei sich führte, sei er von den Tatverdächtigen durch weitere Bedrohungen dazu genötigt worden, bei der sich an der Stockacher Straße Ecke Alexanderstraße befindlichen Zweigstelle der Kreissparkasse Tuttlingen einen Bargeldbetrag am Geldautomaten abzuheben und an sie auszuhändigen. Die Übergabe des abgehobenen Bargeldes sei nach Angaben des Geschädigten in der Forststraße, zwischen Stockacher und Liptinger Straße erfolgt. Nach Aushändigung des Bargeldes sei der 27-Jährige zum nahegelegenen Dienstgebäude der Polizei geflüchtet.

Beim Polizeirevier Tuttlingen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Bei den Tätern soll es sich um insgesamt vier junge, auffällig große und mit Kapuzenpullis, Jeans und Sportschuhen bekleidete Schwarzafrikaner im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an eine junge Frau, die nach Angaben des Geschädigten zur Tatzeit mit einem Hund im Bereich des Alten Friedhofes unterwegs war und auf die an dem Vorfall beteiligten Personen aufmerksam geworden sein müsste, sowie an einen Fahrradfahrer, der gegen 03.15 Uhr auf der Stockacher Straße stadtauswärts fuhr und eventuell im Bereich der Forststraße etwas beobachtet hat.

Personen, die der Polizei Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt oder zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

