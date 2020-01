Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, den 03./04.01.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Auffahrunfall

Am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, ist es auf der Emder Straße in Aurich in Höhe Dreekamp, zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 40-jährige Pkw-Führerin aus Aurich, mit ihrem 3-jährigen Sohn im Auto, beabsichtigte vom Dreekamp kommend, nach links in die Emder Straße Richtung Moordorf einzubiegen. Sie musste verkehrsbedingt halten, um einen Rettungswagen auf Einsatzfahrt passieren zu lassen. Eine 62-jährige Pkw-Führerin aus Aurich, welche mit ihrem Fahrzeug direkt hinter der 40-Jährigen fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Nach dem Zusammenstoß, klagte der 3 -jährige Sohn der 40-Jährigen über leichte Kopfschmerzen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Kriminalitätsgeschehen

Einbruch in Autowerkstatt

In dem Zeitraum 01.01.2020 nachmittags, bis zum 03.01.2020 gegen 13.15 Uhr, wurde in eine Autowerkstatt an der Esenser Straße in Aurich eingebrochen. Es wurde diverses Werkzeug entwendet, unter anderem Kfz-Nusssätze, ein Bremsenbördelgerät und ein Bremsenrückstellgerät. Hinweise werden von der hiesigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 04941-606215 entgegengenommen.

PK Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Betrunken Auto gefahren

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Marienhafe stellen Beamte der Polizei Norden am Freitagabend gegen 20:00 Uhr bei einem 53-jährigen Autofahrer aus Upgant-Schott Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest verläuft positiv. Eine Blutentnahme wird angeordnet, der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein 21-jähriger Mann aus Ihlow befährt in der Samstagnacht gegen 02:00 Uhr mit seinem VW Polo die Straße Am Markt in Norden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle werden Anzeichen für einen Drogenkonsum festgestellt. Ein Drogenvortest verläuft entsprechend positiv. Eine Blutentnahme wird angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Visquard - Feuer durch Zigarettenkippe

Weil ein 40-jähriger, alkoholisierter Mann aus Visquard seine Zigarettenkippe am späten Freitagabend achtlos in den Biomülleimer der Küche warf, fing dieser Feuer. Der Mann flüchtete wegen starker Rauchentwicklung ins Freie. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zum Glück zeitnah löschen, so dass kein Gebäudeschaden entstanden ist. Die Küchenzeile wurde beschädigt.

PK Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Holtgast

Samstag in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr meldete sich ein 21-jähriger aus Holtgast bei der Polizei und gab an, dass er Streit mit seinem Nachbarn habe. Er drohte damit seinen Nachbarn zu verprügeln. Die eingesetzten Beamten ermahnten ihn vor Ort zur Ruhe. Da dieser aber nach einem erneuten Notruf nicht von seinen Drohungen gegenüber dem Nachbarn abließ und die Beamten beleidigte, wurde der sehr aggressive junge Mann in Gewahrsam genommen.

