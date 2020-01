POL-AUR: Wittmund - Räuberischer Diebstahl; Wittmund - Autos beschädigt; Wittmund - Zwei Personen leicht verletzt; Esens - Unfallflucht in Parkhaus

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Räuberischer Diebstahl

Ein räuberischer Diebstahl hat sich am Donnerstag gegen 19.10 Uhr in Wittmund ereignet. Ein 28-jähriger Wittmunder entwendete in einem Supermarkt an der Esenser Straße Tabakwaren und flüchtete. Eine Angestellte des Supermarkts nahm daraufhin die Verfolgung auf. Dabei warf der Beschuldigte ein Fahrrad in Richtung der Frau. Sie stürzte und wurde verletzt. Ein Zeuge konnte den amtsbekannten Wittmunder bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Der 28-Jährige wurde festgenommen.

Wittmund - Autos beschädigt

Ein blauer Opel Mokka X ist in der Stettiner Straße in Wittmund beschädigt worden. Zwischen Montag, 15 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack am Fahrzeugheck. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Auch in der Berliner Straße wurde ein Auto zerkratzt. Beschädigt wurde dort ein schwarzer Renault Megane. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zwei Personen leicht verletzt

Bei einem Unfall auf der Jeverstraße in Wittmund sind am Montag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Hyundai i30 und ein 30 Jahre alter Fahrer eines VW Touran waren gegen 10.10 Uhr in Richtung Wittmund unterwegs, als ihnen ein LKW entgegenkam. Der LKW verlor von seinem Anhänger eine Eisplatte, die zunächst gegen den Hyundai prallte und dann gegen den nachfolgenden VW Touran. Der 40-jährige Hyundai-Fahrer und seine 25 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Esens - Unfallflucht in Parkhaus

In einem Parkhaus am Norderwall in Esens ist am Donnerstag ein schwarzer VW Golf beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen hinten rechts vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12.20 Uhr und 13.15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04971 92718110.

