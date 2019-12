Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl (03/0324) 15.12.2019, zwischen 02:44 Uhr und 02:46 Uhr

Speyer, Bahnhofstraße (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter entwendete am frühen Sonntagmorgen ein silberfarbenes Fahrrad, welches verschlossen am Fahrradparkplatz am Bahnhof in Speyer abgestellt war. Der Täter riss hierzu so lange an dem angeschlossenen Fahrrad, bis er die Diebstahlssicherung überwunden hatte und das Fahrrad samt Fahrradschloss mitnehmen konnte. Bei der Tatausführung konnte der Täter durch einen Zeugen beobachtet und videografiert werden. Der männliche Täter habe eine helle Jeans und eine dunkle Jacke getragen. Er war etwa 180cm groß, circa 20 Jahre alt gewesen, habe blonde Haare gehabt und sei sehr dünn gewesen. Zur Fluchtrichtung sind keine Erkenntnisse bekannt.

Die Polizei sucht aus diesem Grund nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Täter, der Tatausführung, der Fluchtrichtung und zur Beschreibung des Täters geben können.

Weiterhin sucht die Polizei nach dem Eigentümer des entwendeten Fahrrades. Zu diesem ist derzeit lediglich bekannt, dass es silberfarben war und im Bereich des Fahrradparkplatzes am Bahnhof Speyer angeschlossen war.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

