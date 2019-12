Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl einer Geldkassette (26/1951) 14.12.2019, 18:30 Uhr

Speyer, Maximilianstraße 99 (ots)

Einen größeren Bargeldbetrag erbeuteten vier bislang noch unbekannte Personen im Rahmen eines Diebstahls auf dem Weihnachtsmarkt in Speyer. Die Personen postierten sich an einem Christstollen-Stand und verwickelten den Betreiber in ein Gespräch. Als der Betreiber hierdurch abgelenkt war, griff eine weitere Person über den Verkaufstresen und entwendete eine Geldkassette, in der sich die Einnahmen befanden. Alle am Diebstahl beteiligten Personen verließen anschließend zügig den Tatort. Hinweise zur Fluchtrichtung konnte der Betreiber des Standes nicht mitteilen, da der Weihnachtsmarkt zur Tatzeit stark besucht war. Zu den tatverdächtigen Personen ist lediglich bekannt, dass es sich um vier Täter handelte, die zwischen 30 und 40 Jahren alt waren und osteuropäisch aussahen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im Tatzeitraum (zwischen 18:30 Uhr und 18:35 Uhr) am Christstollen-Stand (Höhe Maximilianstraße 99) den Tatablauf beobachteten und Angaben zur Fluchtrichtung, zum Fluchtmittel und zur Beschreibung machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

