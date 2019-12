Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nötigung im Straßenverkehr durch betrunkenen 18-jährigen Fußgänger (57/1312) 13.12.2019

Speyer (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden am Abend des 13.12.2019 in der Bahnhofstraße zum Abbremsen genötigt, da ein betrunkener 18-jähriger aus unbekannten Gründen versuchte, die vorbeifahrenden Fahrzeuge anzuhalten. Der junge Mann konnte durch die Polizei angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,18 Promille. Der 18-jährige musste letztlich in Gewahrsam genommen werden, um die Begehung weiterer Straftaten zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell