POL-EL: Lingen - Chef der Autobahnpolizei in Ruhestand verabschiedet

In ansprechendem Ambiente wurde der langjährige Leiter der Autobahnpolizei Lingen, Erster Polizeihauptkommissar Franz-Josef Göcke, am vergangenen Mittwoch offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Die gut 50 geladenen Gäste sorgten mit unterschiedlichsten Anekdoten aus der Laufbahn des gebürtigen Schapeners für eine äußerst gelöste Stimmung. Göcke hat seinen Dienst bei der Landepolizei Niedersachsen am 2. Oktober 1978 angetreten. Mit Ausnahme kurzer Gastspiele in Oldenburg, Lüneburg und Delmenhorst war er in der Folge bis 2004 mit unterschiedlichen Führungsaufgaben im Bereich Lingen betraut. Von 2004 bis 2010 war der Experte für Verkehrsrecht als sogenannter "Sachbearbeiter Verkehr" im Dezernat 12 der Polizeidirektion Osnabrück gefordert. Von 2010 bis zu seinem Pensionseintritt versah er seinen Dienst bei der Autobahnpolizei Lingen, seit 2013 als Chef. Polizeipräsident Michael Maßmann würdigte den Neupensionär in einer schwungvollen Laudatio und bedankte sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit. Zum Abschluss des offiziellen Teiles ergriff Franz-Josef Göcke noch einmal selbst das Wort: Er bedankte sich bei allen für die gute und zuverlässige Zusammenarbeit. Besonders bedankte er sich bei seiner Familie für die Unterstützung. "Ich hatte das Glück, bei der Polizei viele Stationen durchlaufen zu können und war vom ersten bis zum letzten Tag gerne Polizist", so Göcke. Komplett geschlossen ist das Kapitel Polizei für Franz-Josef Göcke aber noch nicht. Als "Senior Expert" wird er zukünftig sein Wissen an der Polizeiakademie Oldenburg zum Besten geben. Inspektionsleiterin Nicola Simon sei sich sicher, dass er auch dort den Nachwuchs mit seiner unvergleichlichen Art prägen werde. "Wir werden dich vermissen", so die Polizeichefin. Nachfolger für Franz-Josef Göcke als Leiter der Autobahnpolizei ist Polizeihauptkommissar Helmut Groothues.

