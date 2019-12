Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Enkeltrick verursacht erneut finanziellen Schaden (56/1312) 13.12.2019

Speyer (ots)

Ein finanzieller Schaden wurde am Freitag, den 13.12.2019, durch Betrüger verursacht, die mit der Masche des sogenannten "Enkeltricks", eine 84-jährige um ihr Vermögen brachte. Die unbekannte Anruferin gab sich als Patenkind der 84-jährigen Dame aus und gab an, in finanziellen Nöten zu sein und bat um einen höheren Geldbetrag. Es kam zur Geldübergabe vor dem Einfamilienhaus, an einen sogenannten Freund der Anruferin. Am gleichen Abend rief die 84-jährige Geschädigte ihr Patenkind an und musste feststellen, dass sie Opfer einer Betrugsmasche wurde.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 oder unter der 06232-1370 (Polizeiinspektion Speyer).

